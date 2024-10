Aeroporto cantonale di Locarno, avviati i lavori per il nuovo hangar 1. Presenti il Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio, Claudio Zali, il Capo Campo dell’Aeroporto cantonale di Locarno, Mario Tietz, il Direttore di Aero Locarno SA, Stefano Buratti e il Capo istruttore, Daniele Dellea.

Il 13 luglio 2021 un evento meteorologico di eccezionale intensità provocò ingenti danni all’hangar 1, di proprietà cantonale. I danni furono così importanti da obbligare il Cantone a decretarne la sua demolizione e a mettere in opera, in tempi ristrettissimi, una soluzione provvisoria che potesse permettere alla ditta di manutenzione di Aero Locarno di non interrompere l’attività di manutenzione degli aeromobili.

Il cantiere si concluderà alla fine del 2026. Le opere cantonali comprendono la costruzione di una nuova sede aeroportuale in sostituzione degli edifici risalenti alla metà degli anni 70’, la realizzazione di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche, la creazione di un nuovo accesso all’area aeroportuale, la realizzazione di un piazzale in corrispondenza della nuova aviorimessa e il ripristino del sedime occupato dalla vecchia aviorimessa.