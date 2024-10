Intelligenza artificiale, sanità, trasporti e sostenibilità sono alcune tra le sette aree tematiche che verranno affrontate durante ComoLake 2024 di scena da domani, martedì 15 ottobre fino a venerdì 18 ottobre nella splendida cornice di Villa Erba a Cernobbio.

L’evento che segue di poche ore e si apre a poche distanza dalla chiusura della riunione ministeriale G7 su tecnologia e digitale ospitata a Villa D’Este, vedrà intervenire oltre 160 speaker provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di governi, parlamenti, Commissione Europea, aziende e università.

Alla sua seconda edizione, l’obiettivo di ComoLake 2024 è quello di contribuire al confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani. Punto di incontro tra pubblico e privato sulle opportunità fornite dai nuovi strumenti, come ha spiegato Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Innovazione.

Attesi alla conferenza internazionale i leader mondiali del settore. Tra i principali partner, Google che in un’ottica di operatività e rapporto con le aziende del territorio porterà in riva al Lario lo spazio interattivo per scoprire le opportunità generate dall’intelligenza artificiale nei diversi settori

ComoLake 2024 sarà ampiamente seguito dalle telecamere di Espansione Tv, media partner dell’iniziativa con dirette, approfondimenti e collegamenti quotidiani.