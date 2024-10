Dopo lo sciopero delle scorse ore non si fermano i problemi sulla rete ferrovia. Guasto agli impianti di circolazione di Rete Ferroviaria Italiana nella stazione di Milano Certosa. La conseguenza: limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni che da Como sono diretti a Milano.

Ennesima mattinata di passione per i pendolari e viaggiatori costretti ad utilizzare il treno per spostarsi e raggiungere i luoghi di lavoro e scuola. La circolazione ferroviaria sulla tratta suburbana S11 Chiasso-Como-Milano-Rho è in tilt dalle prime ore della mattinata. La causa – come detto – un guasto agli impianti di circolazione di RFI nella stazione di Milano Certosa.

I convogli della tratta hanno subito ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso. Disagi anche sulla linea regionale Como – Saronno – Milano dove nell’arco della mattinata si sono verificati ritardi dovuti “per la precedenza ad altri treni che hanno rallentato la circolazione”, come si legge sul sito di Trenord.

Si tratta, come detto, purtroppo dell’ennesima giornata di caos e disagi per pendolari e viaggiatori. Sui disservizi ormai all’ordine del giorno, la scorsa settimana era intervenuto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che aveva detto di essere “indignato da questa situazione. I nostri cittadini non possono continuare a subire i disagi che quotidianamente si verificano sulla nostra rete”. Le responsabilità di continui guasti e problemi tecnici sarebbero da attribuire, secondo il governatore lombardo, al gestore della rete, Rete Ferroviaria Italiana.