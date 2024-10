Un uomo di 83 anni bresciano ma residente a Como, nel quartiere di Prestino, è stato denunciato dalla polizia per incendio colposo. L’anziano, secondo i primi accertamenti aveva collegato tra loro alcune batterie di auto che aveva portato nel bagno di casa. Questo avrebbe innescato un incendio. Il vicino di casa, un 48enne comasco, accortosi del fumo, ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso.

I pompieri sono riusciti ad entrare nell’abitazione dell’anziano, ormai invasa dal fumo, portandolo in salvo. Intossicato in modo non grave anche il vicino intervenuto in suo aiuto.

Sono in corso ulteriori accertamenti per poter chiarire l’accaduto.