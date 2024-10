Como, in arrivo 96 telecamere ai varchi cittadini con l’obiettivo di segnalare alla polizia locale, in tempo reale, veicoli in circolazione con assicurazione o revisione scadute, auto che non potrebbero circolare e ancora macchine rubate o segnalate per altri motivi. Si parte da via Napoleona.

Dal 16 al 18 ottobre in orario notturno saranno chiuse due corsie di via Napoleona per permettere i lavori di realizzazione del sistema di lettura targhe dei veicoli. Nell’ordinanza del settore opere pubbliche del Comune di Como si legge che saranno chiuse temporaneamente al traffico le due corsie di marcia centrali, una salire e una scendere, di via Napoleona. Inoltre è previsto il restringimento da due a una corsia con deviazione del traffico per gli automobilisti diretti verso piazza San Rocco e la deviazione per i veicoli diretti in piazza Camerlata. I lavori saranno svolti da mercoledì 16 ottobre fino a venerdì 18 ottobre dalle 4 alle 7.

Dopo aver approvato il progetto per l’adesione al sistema centralizzato nazionale targhe e transiti e indetto la gara poi vinta da un’azienda di Catania, il Comune di Como ha acquistato il software per l’implementazione del collegamento al Sistema Centralizzato Nazionale Transiti (SCNTT), del Ministero dell’Interno, che mira a far confluire tutti i transiti rilevati da telecamera di lettura targhe al centro elaborazione dati che si trova a Napoli.

Le nuove telecamere – 96 in totale – come detto – saranno installate in 40 varchi cittadini in oltre 80 direzioni – si interfacciano direttamente con il sistema centralizzato nazionale.