Un uomo pakistano di 40 anni accusato di trasportare illegalmente due donne e due bambini di nazionalità turca verso la Svizzera, è stato arrestato dalle pattuglie interforze di polizia locale, a Guanzate, nell’operazione, denominata ‘Ultimo miglio’. Il ‘passeur’ pakistano, regolare in Italia, è stato intercettato dagli agenti alla guida di un’auto noleggiata con targa francese.

Il quarantenne, sospettato di far parte di un’organizzazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato arrestato per trasporto illegale di cittadini stranieri e denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti. E’ in carcere al Bassone.

Le donne con i bambini sono state trasferite in un centro di protezione e hanno chiesto l’asilo politico.