Un camion in transito in via Risorgimento a Cantù è rimasto incastrato sotto il ponte di Corso Unità d’Italia questa mattina attorno alle 10. L’autoarticolato è rimasto bloccato e il mezzo si è danneggiato nella parte superiore nell’impatto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo pesante e gli agenti della polizia locale e del Comune per regolare la viabilità e per le operazioni di verifica di eventuali danni al ponte. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.