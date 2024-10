In occasione dell’iniziativa “La Notte dei Senza Dimora” – nata per celebrare la Giornata Mondiale di lotta alla povertà istituita dall’Onu nel 1992 – domenica 20 ottobre la Piccola Casa Federico Ozanam, che accoglie e assiste da più di 90 anni bisognosi senza fissa dimora, apre le sue porte alla cittadinanza con iniziative speciali. Finalità de “La Notte dei Senza Dimora” è sensibilizzare la cittadinanza sul tema della povertà estrema e dell’emarginazione sociale, informando, condividendo e proponendo spunti di riflessione e di azione condivisa. Casa Ozanam da oltre 90 anni accoglie in via prevalente uomini senza fissa dimora, soli con difficoltà economiche, italiani e stranieri. La struttura attualmente è dotata di 38 posti letto in camere doppie, triple e quadruple.

Dalle 9.30 Casa Ozanam attenderà i comaschi nel cortile di via Cosenz per una ricca colazione insieme preparata con cura dagli ospiti con il supporto del Banco Alimentare della Lombardia attraverso il programma Siticibo. Al termine del momento conviviale, le porte della casa si apriranno per una visita con gli ospiti all’interno dei locali che loro vivono quotidianamente: gli spazi comuni, le camere, il refettorio, la lavanderia e anche il luogo di raccoglimento, la piccola cappella dove ogni sabato sera alle 19 viene celebrata la Santa Messa per gli ospiti e aperta a tutta la cittadinanza.

“La piccola casa Federico Ozanam di Como ritiene importante dare un segnale alla città in questo momento di particolare difficoltà a livello globale, partecipando con alcune proposte concrete alla “Notte dei senza dimora”, che ogni anno si celebra per la lotta alla povertà. Da quest’anno anche Ozanam scende in campo al fianco delle altre associazioni che in città sono attive sul tema, aprendo le proprie porte alla cittadinanza per un momento conviviale e di condivisione con i nostri ospiti” – dichiara Tiziana Colasanti, direttrice area riabilitazione Casa Ozanam.