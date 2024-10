Martedì 22 ottobre, alle ore 18 la sede dell’associazione Cometa (Como, via Madruzza, 36) ospita la presentazione del libro “Africa, andata e ritorno” a cura di Medici con l’Africa Cuamm, edito da Laterza. Interverranno Mariella Enoc, procuratrice speciale Ospedale Valduce di Como, Don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, Anna Bossi, ostetrica Cuamm. A moderare l’incontro sarà Stefano Rudilosso, responsabile Comunicazione Confindustria Como. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

“Africa, andata e ritorno” è un libro del Cuamm, pubblicato con Laterza, uscito ad ottobre 2023. Si tratta di una raccolta di 30 lettere, di giovani medici e non, che hanno scelto di mettersi in gioco in Africa e di partire con il Cuamm. Dall’Etiopia all’Uganda, dal Mozambico alla Sierra Leone, si rivolgono ad amici, nonni, genitori, qualcuno anche a un figlio che deve ancora nascere, per raccontare un pezzo della loro vita, con le gioie e le fatiche quotidiane di essere “con l’Africa”. In tutti questi viaggi, l’Africa smette di essere un luogo comune, che conosciamo per sentito dire, ma si delinea in modo più chiaro in base alle sue potenzialità, alle sue differenze culturali e regionali.

«Conosco il Cuamm e collaboro con questa meravigliosa realtà da molti anni e so quanto sta facendo per l’Africa – dichiara Mariella Enoc, procuratrice speciale dell’Ospedale Valduce di Como -. È nato il desiderio con la Congregazione delle Suore dell’Ospedale Valduce di creare un gemellaggio con Cuamm per il progetto Ostetricia nella Repubblica Centrafricana. Un ospedale cattolico dev’essere aperto al mondo e questo è un passo importante per donare la propria esperienza, il proprio sapere e per rendersi disponibili alla formazione di operatori sanitari centrafricani in loco. Il nostro impegno sarà volto alla cooperazione, a creare sinergie che si potranno tradurre anche nell’accoglienza, orientata alla formazione, di future giovani ostetriche africane presso il nostro Ospedale. Il mio auspicio è quello che ci possa essere un’ampia partecipazione alla serata perché vogliamo sensibilizzare i cittadini comaschi rispetto a questa realtà».

«Siamo contenti di essere a Como per questa serata e presentazione del nostro libro – afferma don Dante Carraro, direttore del Cuamm – L’auspicio è che questa serata realizzata in collaborazione con l’ospedale Valduce, possa sviluppare nuove sinergie, magari anche con il coinvolgimento di giovani professionisti sanitari che vogliano prestare servizio in Africa, per la salute dei più poveri».