In pochi minuti la chiusura della riunione ministeriale del G7 e l’apertura e il benvenuto in lingua inglese a tutti i partecipanti di ComoLake 2024 a suggellare il ruolo internazionale dell’evento. Due momenti in continuità che si sono concatenati a Cernobbio, in questi giorni ribattezzata la “Cernobbio del digitale” tra i temi al centro dei lavori di questi giorni l’intelligenza artificiale come precisato nei primi interventi.

Al via oggi la seconda edizione della conferenza nata per contribuire al confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani, punto di incontro tra istituzioni, imprese, università. Quattro giorni di lavori articolati in sette aree tematiche con oltre 160 speaker provenienti da tutto il mondo. Nella giornata inaugurale già numerosi gli ospiti che si sono susseguiti dopo i saluti istituzionali. Tra questi anche l’intervento di Annamaria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca.