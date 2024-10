Quarta vittoria consecutiva per la Pallacanestro Cantù. I brianzoli si sono imposti a Verona per 77-80 dopo una partita all’insegna delle emozioni. I brianzoli, scivolati sotto di oltre venti lunghezze, hanno trovato la forza di rimontare punto su punto e nel finale hanno trovato il soprasso decisivo. Cantù è al secondo posto in classifica, a quota 8 punti, alla pari con Rieti e a -2 dalla capolista Rimini.

“Sono state due partite in una – ha spiegato alla fine Nicola Brienza, tecnico dell’Acqua S.Bernardo – Nella prima c’è stata un’eccellente Verona, che ha giocato a un’intensità altissima e ci ha messo oggettivamente in grande difficoltà. Noi probabilmente pensavamo di essere in vacanza a premio a Vinitaly, o qualcosa del genere. Ma ribadisco comunque i loro grandi meriti. Poi abbiamo capito che eravamo al palazzetto a giocare e quindi abbiamo cambiato registro. Siamo stati bravi soprattutto alla fine del primo tempo nel ricreare un gap accettabile, tornando sotto di 11. È stato fondamentale, perché quello e il break a inizio terzo quarto hanno creato i presupposti affinché si potesse pensare di ribaltare la sfida. Nella seconda parte abbiamo alzato notevolmente i giri del motore. Abbiamo trovato una grande reazione: non volevamo perdere e non accettavamo di farlo in questa maniera. Per cui faccio i complimenti ai ragazzi per il loro secondo tempo, per le energie e per l’intensità messa in campo”.

Serie A2, risultati della quinta giornata



UEB Gesteco Cividale-Apu Old Wild West Udine 75-73

Tezenis Verona-Acqua S.Bernardo Cantù 77-80

Gruppo Mascio Orzinuovi-RivieraBanca Basket Rimini 81-98

UCC Assigeco Piacenza-Avellino Basket 83-92

Flats Service Fortitudo Bologna-Sella Cento 87-67

Reale Mutua Torino-Valtur Brindisi 82-61

Libertas Livorno 1947-Ferraroni Juvi Cremona 79-62

Unieuro Forlì-Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 71-50

Elachem Vigevano 1955-HDL Nardò Basket 84-68

Wegreenit Urania Milano-Real Sebastiani Rieti 66-71

La classifica



RivieraBanca Basket Rimini 10

Acqua S.Bernardo Cantù 8

Real Sebastiani Rieti 8

Wegreenit Urania Milano 6

UEB Gesteco Cividale 6

Flats Service Fortitudo Bologna 6

Ferraroni Juvi Cremona 6

Avellino Basket 6

Apu Old Wild West Udine 6

Gruppo Mascio Orzinuovi 6

Unieuro Forlì 6

Tezenis Verona 4

Reale Mutua Torino 4

Elachem Vigevano 1955 4

Libertas Livorno 1947 4

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 4

Valtur Brindisi 2

Sella Cento 2

HDL Nardò Basket 2

UCC Assigeco Piacenza 0

Prossimo turno, sesta giornata



20/10/2024 18:00 Avellino Basket-Unieuro Forlì

20/10/2024 18:00 RivieraBanca Basket Rimini-UEB Gesteco Cividale

20/10/2024 18:00 Sella Cento-Reale Mutua Torino

20/10/2024 18:00 Apu Old Wild West Udine-Wegreenit Urania Milano

20/10/2024 18:00 Ferraroni Juvi Cremona-Gruppo Mascio Orzinuovi

20/10/2024 18:00 Elachem Vigevano 1955-UCC Assigeco Piacenza

20/10/2024 18:00 Libertas Livorno 1947-Acqua S.Bernardo Cantù

20/10/2024 18:00 HDL Nardò Basket-Flats Service Fortitudo Bologna

20/10/2024 18:00 Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Tezenis Verona

21/10/2024 21:00 Real Sebastiani Rieti-Valtur Brindisi