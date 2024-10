Grande esordio dell’azzurro Nico Paz con la maglia dell’Argentina. Il giocatore del Como è sceso in campo nella gara vinta per 6-0 contro la Bolivia ed ha fornito un decisivo assist a Leo Messi, che ha così segnato la sesta e ultima rete. Paz era entrato al 73′ al posto dell’interista Lautaro Martinez. Ora il talentuoso giocatore è atteso al rientro in Italia, in vista della ripresa del campionato, con il Como che sabato alle 15 allo stadio Sinigaglia attende il Parma.

Il Como 1907 ha riportato le sue dichiarazioni dopo questa esaltante esperienza. “È una sensazione indescrivibile, uno dei momenti più speciali della mia vita che non dimenticherò mai – ha spiegato Nico Paz – Tutti i membri della Nazionale mi hanno aiutato molto, in particolare Scaloni, che mi ha dato la fiducia necessaria per giocare senza paura o pressione. La mia famiglia è stata felicissima per me. Mio padre e mia sorella sono riusciti a venire alla partita, e poterli abbracciare e consegnare la mia maglia a fine partita è stato speciale. Mia madre e mia sorella minore, anche se non sono potute venire, hanno seguito la partita da casa e mi hanno chiamato subito, molto emozionate. Vederle così felici per me è stata una grande gioia. Giocare con questi campioni è stato incredibile, e poter fare un assist a Messi è per me motivo di grande orgoglio, un sogno che si realizza. Durante questa pausa con la Nazionale ho avuto l’opportunità di imparare molto dai migliori giocatori del mondo. Ho acquisito una grande fiducia per il resto della stagione e sono convinto che riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi della squadra.”