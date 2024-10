Al Teatro San Teodoro di Cantù torna “Comedyficio”. L’appuntamento con lo spettacolo è fissato per domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 21. Un format che vedrà protagonisti sul palco comici già famosi o che lo diventeranno (provenienti da Zelig, Colorado, Comedy Central, Le Iene, Only Fun, Lol e dalla stand-up), che sperimenteranno con il pubblico le performance che poi proporranno nelle più popolari trasmissioni televisive. “Comedyficio” è infatti concepito come un vero e proprio laboratorio artigianale. Il costo del biglietto intero è di 10 euro.