E’ uscito da casa, a Palermo, per andare in posta. Ha prelevato una cospicua somma di denaro e poi si è allontanato, senza dire niente ai familiari e senza probabilmente avere una meta. L’uomo, 71 anni, è stato rintracciato ieri mattina a Como dai carabinieri. In stato confusionale, camminava a piedi in città. E’ stato notato da una pattuglia dei carabinieri.

I militari dell’Arma hanno avvicinato il 71enne e lo hanno identificato, accertando che è residente a Palermo. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti e hanno ricostruito l’anomalo viaggio del 71enne, partito il giorno prima dalla Sicilia e arrivato a Como, probabilmente senza un motivo e vagando senza una meta. I familiari probabilmente non si erano ancora resi conto di quanto accaduto e non erano state presentate denunce di scomparsa.

Il 71enne è stato accompagnato al pronto soccorso del Sant’Anna per accertamenti ed è in buone condizioni. Era partito con 2.200 euro, un computer e un cellulare, che saranno restituiti ai familiari.