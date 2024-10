Mobilitazione nel pomeriggio di oggi a Bregnano. Un uomo di 79 anni è stato soccorso in strada, nella zona di via Milano. Era in gravissime condizioni ed è purtroppo deceduto nonostante l’intervento degli operatori del 118. Dalle prime informazioni, sembra che il 79enne fosse uscito per raccogliere funghi e avrebbe avuto un malore, probabilmente un arresto cardiaco. A Bregnano sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.