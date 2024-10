Nico Paz da valutare al rientro dagli impegni in sud America con la Nazionale argentina, al pari dei suoi colleghi convocati dalle squadre dei rispettivi Paesi; tutti i giocatori a disposizione, compreso il belga Ignace Van der Brempt, ritornato ad allenarsi martedì con il resto del gruppo. Sabato alle 15 la partita allo stadio Sinigaglia contro il Parma.

Mister Cesc Fabregas, allenatore della squadra lariana, ha fatto il punto della situazione. “Abbiamo lavorato per migliorare e crescere – ha spiegato il tecnico – ma ci siamo anche riposati. Il Parma è una squadra che mi piace, è fortissima, non ha cambiato moltissimo rispetto allo scorso anno. Una formazione che ti può mettere in forte difficoltà. Per noi un altro test importante; sarà una grande partita”.

Su Nico Paz Fabregas ha spiegato: “Al di là della stanchezza del viaggio – ha detto Fabregas – potrebbe pesare l’emozione del debutto che non ti fa dormire dopo la partita, il fatto che tutti stiano parlando di lui, il debutto con un assist a Leo Messi, cosa che non capita tutti i giorni. Valuteremo la sua condizione e prenderemo la decisione giusta per sabato”.