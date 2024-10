Furto d’auto nella notte in un condominio in via Morazzone a Como. I ladri hanno smontato e rimosso la centralina della vettura, per non far rintracciare l’auto rubata, una Stelvio Quadrifoglio. Il proprietario però aveva installato un ulteriore dispositivo Gps. Gli agenti di polizia, arrivati in via Morazzone dopo la segnalazione del furto, hanno dunque localizzato rapidamente la macchina rubata, rintracciata in un parcheggio pubblico a Senago.

La centrale operativa della questura ha allertato in tempo reale una pattuglia dei carabinieri presente nella zona. I militari dell’Arma hanno raggiunto il parcheggio indicato e hanno ritrovato la macchina, restituita al legittimo proprietario.

I ladri avrebbero agito a colpo sicuro, andando a forzare la serranda del garage con un flessibile con l’obiettivo di rubare probabilmente proprio quella macchina.