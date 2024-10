Si chiude oggi il G7 della Disabilità organizzato in Umbria.

I ministri del G7, hanno firmato – nelle scorse ore – la Carta di Solfagnano quale conferma di un impegno concreto su otto priorità a sostegno dell’inclusione e del diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, economica, culturale e politica dei Paesi.

“Il nostro impegno va oltre il documento che abbiamo firmato perché deriva direttamente dalle nostre convinzioni, dal nostro modo di essere e si basa sui nostri valori. Declineremo azioni concrete in ognuno dei nostri Paesi e continueremo a rafforzare la nostra alleanza per promuovere la valorizzazione della persona”. Così il ministro comasco Alessandra Locatelli in una nota al termine del G7 Inclusione e Disabilità.

La Carta di Solfagnano è stata portata a Papa Francesco da una delegazione dei Ministri che, dopo l’udienza con il pontefice, ha visitato il museo della Radio Vaticana.