I cittadini comaschi che richiedono il passaporto possono ritirare il documento anche al centro civico di Albate o di Sagnino. Il Comune di Como e la questura hanno firmato una convenzione che permetterà di sperimentare la nuova modalità di consegna, con l’obiettivo di ridurre il numero di accessi all’ufficio passaporti di via Italia Libera.

L’accordo è stato sottoscritto dal sindaco di Como Alessandro Rapinese e dal questore Marco Calì. Rimarrà in vigore in via sperimentale fino alla fine dell’anno ed è già previsto il rinnovo, se il servizio darà i risultati attesi.

“Il Comune di Como si impegna a consentire ai cittadini residenti o domiciliati nel suo territorio comunale il ritiro del passaporto in maniera decentrata rispetto all’ufficio di via Italia Libera e con proprio personale – è quanto prevede la convenzione – La questura di Como si impegna a consentire il ritiro dei passaporti ai soli incaricati, debitamente comunicati e provvisti di delega al ritiro concessa dal richiedente, dal Comune di Como”.

Il nuovo servizio non è vincolante per i cittadini comaschi, che possono comunque continuare a ritirare il passaporto in questura. La modalità di ritiro del passaporto verrà scelta e indicata dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

I residenti a Como potranno ritirare il documento, oltre che in questura, al centro civico di Albate in via Sant’Antonino 4 o al centro civico di Sagnino in via Segantini 2. L’ufficio passaporti avvisa il cittadino quando il documento è pronto per la consegna e chi ne ha fatto richiesta dovrà andare a ritirarlo direttamente nella sede scelta.