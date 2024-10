Ladri in azione ad Albate, svaligiata un’abitazione nella zona di via Acquanera. I malviventi sono entrati in azione mentre i residenti erano in casa e non si sono fatti scrupoli a rovistare nelle stanze mentre la famiglia stava probabilmente cenando. I presenti si sono resi conto dell’incursione dei ladri solo dopo che i malviventi erano fuggiti, portando via gioielli e oggetti di valore. Il bottino sarebbe secondo le prime informazioni molto ingente.

Nel quartiere della città di Como, negli ultimi due giorni sono state numerose le segnalazioni di residenti che hanno notato la presenza di sospetti ladri e segnalato la situazione al numero unico di emergenza 112.