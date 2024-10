(ANSA) – AIETA, 18 OTT – Intimidazione ai danni di Eugenio Carlomagno, di 47 anni, vicesindaco di Aieta, centro del Cosentino, ed insegnante. Persone non identificate hanno tagliato 20 piante di ulivo in un terreno di sua proprietà. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Scalea. "Hanno tagliato soltanto gli arbusti migliori – ha detto Carlomagno – tralasciando quelli più giovani e ancora non pronti per la produzione di ulivo. Penso che il danneggiamento sia da collegare alla mia attività amministrativa". (ANSA).