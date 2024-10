Parata di “vip” allo stadio Sinigaglia. Oggi, in occasione di Como-Parma, i nomi erano davvero altisonanti. A fianco del patron Mirwan Suwarso e dell’ex giocatore Raphahel Varane c’era infatti Hugh Grant, accompagnato dalla compagna, Anna Eberstein. Grande curiosità per l’attore 64enne, già protagonista di “Notting hill” e “Quattro matrimoni e un funerale”. Non soltanto. Il club lariano ha ospitato anche Andrew Garfield, che al cinema ha vestito i panni di Spiderman. Contro il Verona era stata invece ospite la cantante e attrice Kate Beckinsale.

Hugh Grant nella sala “vip” dello stadio con Mirwan Suwarso