L’84,4% del pubblico che ha risposto al sondaggio (sulla Gazzetta di Mantova) ha eletto come miglior torta lombarda la Sbrisolona grande protagonista della manifestazione culturale e gastronomica d’autunno tornata per tre giorni fino ad oggi tra le vie del centro storico di Mantova, Sbrisolona & Co. Festival.

La classifica prosegue con al secondo posto la Torta Paradiso dolce tipico della cucina pavese con il 7,4%, chiude il podio il Bossolà bresciano, un dolce tipico tradizionale natalizio della provincia di Brescia con il 4,4% , a seguire la Miascia un dolce tipico della cucina comasca con il 2% e infine la Torta paesana con l’1,7% detta anche torta nera, torta di latte, torta di pane dolce tipico della Martesana, della Brianza e dell’Altromilanese.

La Sbrisolona stravince sugli altri dolci lombardi e riconferma Mantova un polo dolciario riconosciuto in tutta Italia.

La Miascia comasca

La Miascia è un dolce tipico del Lago di Como, ne esistono diverse varianti dalla più povera a quella più ricca di ingredienti. Un tempo questa torta per molte famiglie è stata il dolce che sostituiva il classico panettone, per altre addirittura, contenendo pane raffermo e frutta, sostituita il pasto.