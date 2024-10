Quinta vittoria consecutiva per la Pallacanestro Cantù impegnata in trasferta contro Livorno. Il tabellone finale segna 80-83.

I toscani avevano iniziato la stagione con un bottino di due vittorie e tre sconfitte, ottenendo proprio nell’ultimo turno il primo successo casalingo. Oggi però è arrivata una nuova battuta d’arresto contro i brianzoli. Per la truppa di coach Nicola Brienza era la quinta partita in due settimane e la quarta trasferta su sei turni di campionato. E’ stata una gara combattuta ma ha portato un’altra soddisfazione in casa biancoblù, la quinta consecutiva.

Prossimo match in programma domenica 27 ottobre alle 18 sul parquet casalingo di Desio contro Cento.