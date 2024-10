(ANSA) – ROMA, 20 OTT – "Anche oggi Giorgia Meloni ci regala la sua dose di vittimismo quotidiano. Ormai fa solo questo, vittimismo a oltranza e disastri quotidiani. Si è chiusa nei palazzi da due anni e parla con le persone solo via social. Mentre il suo governo taglia la sanità pubblica e i fondi all’istruzione, lei se la prende con il partito democratico". Lo afferma la segretaria del PD Elly Schlein. "Aumenta le accise sul diesel senza finanziare il trasporto pubblico e poi se la prende con chi le fa notare che aveva fatto un video dal benzinaio nel 2019, dove diceva che le avrebbe abolite se fosse andata al governo. Fa accordi con l’Albania che violano diritti umani e diritto internazionale, butta quasi un miliardo di euro di soldi pubblici con cui si potevano assumere medici e infermieri e poi se la prende coi giudici. Anche oggi eravamo a Cairo Montenotte, in Liguria, ad ascoltare cittadine e cittadini frustrati dallo svuotamento del proprio ospedale. E invece la Presidente del Consiglio davanti ai problemi del Paese risponde solo "ma parliamo ancora un po’ di me". E basta! Sono due anni che governa, la smetta di cercare un nemico al giorno e dia risposte agli italiani se ne è capace", conclude Schlein. (ANSA).