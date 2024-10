Multe agli automobilisti stranieri, a Como, nei mesi estivi, sono state quasi 3mila per un importo di quasi 214mila euro. Per larga parte, visto il periodo, si tratta di turisti. Ma precisamente si tratta di persone a bordo di veicoli immatricolati all’estero in circolazione sul territorio.



All’albo pretorio del Comune di Como sono stati pubblicati i documenti relativi agli accertamenti di entrate per sanzioni al codice della strada relative ai residenti all’estero per il periodo dal primo luglio al 30 settembre. Si tratta delle determine 77, 78 e 80 della polizia locale.

Nelle carte viene precisato che “sono accertate per l’intero importo del decreto anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale”- In pratica il conteggio viene fatto per l’intero importo del credito ma non è sicuro l’incasso integrale.

I numeri dicono che:

Dall’1al 31 luglio registrati 890 atti per un totale accertato di 66.323 euro, di questi 239 sono stati pagati subito con la riduzione prevista del 30% per un totale di 10.032 euro;

dall’1 al 31 agosto a fronte di 1.792 atti accertato un totale di 133.892 euro, di questi 295 sono stati pagati subito per un totale di 11.592 euro;

dall’1 al 30 settembre i dati si riducono. Sono stati 244 gli atti per 13.720 euro, di questi 197 sono stati pagati subito per un totale di 7.494 euro.

Parte delle somme previste e incassate sono destinate a interventi di miglioramento della circolazione stradale.

Il totale dei tre mesi parla precisamente di 2.926 sanzioni per 213.936 euro.

Come detto non si tratta solo di turisti, ma in larga parte i dati possono essere ricondotti ai visitatori in vacanza sul territorio. Del resto più volte sono state segnalate situazioni di mancato rispetto delle regole: dalle auto parcheggiate in ogni angolo, all’ingresso e alla circolazione in piena zona a traffico limitato. Con vetture con targa straniera tranquillamente davanti al Duomo, solo per fare un esempio.