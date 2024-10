Quinto successo consecutivo per Cantù, che ora, alla pari con Rimini, è in testa alla classifica del campionato di serie A2. Nel prossimo turno, domenica alle 18, i brianzoli attendono gli emiliani di Cento al PalaDesio.

“A Livorno è stata una partita durissima, come sapevamo che sarebbe stata” ha commentato alla fine coach Nicola Brienza, tecnico della Pallacanestro Cantù. “Abbiamo trovato un avversario iper-agguerrito, che chiaramente in casa triplica la sua energie grazie a un pubblico che, quando è sportivo, è super. Noi siamo stati bravi, perché, secondo me, non abbiamo approcciato male, però abbiamo fatto troppi errori. Questo ha consentito, soprattutto nel primo tempo, a Livorno di stare in scia. Poi nel secondo tempo i toscani hanno chiaramente alzato i giri del motore e hanno recuperato. Si è finito in possessi, come era anche preventivabile, ma siamo stati comunque capaci nel finale a essere lucidi, a riuscire a fare qualche stop difensivo e a trovare poi buone soluzioni in attacco”.