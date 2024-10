Ecco la nuova strada che collegherà via Pasquale Paoli e via Scalabrini a Como. I lavori rientrano nell’ambito della realizzazione del nuovo supermercato che si sta costruendo nell’area dell’ex Landini – storica fabbrica di trattori – a Camerlata.

Il cantiere per la realizzazione del nuovo insediamento commerciale procede dopo la richiesta di proroga di un anno chiesta a luglio scorso. Quando si stava avvicinando la scadenza della prima concessione. Il Comune di Como aveva accolto anche questa seconda richiesta e il nuovo termine per l’apertura dell’attività è stato fissato al 20 agosto 2025.

Come negli accordi la società realizzerà la nuova strada che collega le via Paoli e Scalabrini con un nuovo incrocio semaforizzato. Prevista un’ampia fermata per gli autobus. Si tratta di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. In questo momento e fino a fine novembre, a causa dei lavori, il tratto di marciapiede davanti all’area di cantiere non si può utilizzare per motivi di sicurezza.

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo supermercato, da quel che si vede è stato tracciato il perimetro dell’edificio, ma ad oggi è difficile prevedere i tempi di apertura. Mentre la nuova via sembra quasi pronta. E’ già stato posato anche l’asfalto.