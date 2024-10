Incidente stradale poco dopo le 13 sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, dopo l’entrata di Fino Mornasco in direzione Milano. Per cause ancora da chiarire, si sono scontrati due autoarticolati. Il conducente di uno dei mezzi pesanti, un 40enne, è stato trasportato in codice giallo, dunque con ferite di media gravità, all’ospedale Sant’Anna. Sul posto un’ambulanza del 118 e un’automedica, i vigili del fuoco di Cantù e Como, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Il tratto autostradale interessato è stato chiuso per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con lunghe code dal casello di Grandate in direzione Milano.