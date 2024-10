Al bar con candelotti esplosivi e coltello, momenti di paura in un locale di Lurago d’Erba. La presenza dell’uomo armato è stata segnalata al numero unico di emergenza 112 ed è intervenuto un equipaggio del pronto intervento dei carabinieri di Cantù. I militari dell’Arma hanno sequestrato le armi e denunciato l’uomo, un 41enne di Seveso, in provincia di Monza Brianza, già noto alle forze dell’ordine.

L’emergenza è scattata nella notte del 17 ottobre. Al 112 era stata segnalata la presenza nel bar di un uomo con una pistola e un coltello. I carabinieri del pronto intervento di Cantù e della tenenza di Mariano Comense hanno bloccato il sospettato all’esterno del locale.

I carabinieri hanno perquisito il 41enne e hanno scoperto un coltello nascosto nel calzino della gamba sinistra. Nella cintura dei pantaloni l’uomo nascondeva invece quattro candelotti esplosivi avvolti con nastro adesivo nero, ciascuno con 48 grammi di materiale pericoloso. I carabinieri hanno poi accertato che i candelotti erano della categoria F4, per la quale è necessaria apposita autorizzazione per l’acquisto e la detenzione. Il 41enne non era in possesso del documento.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo, a Seveso, dove non sono state trovare altre armi o materiali pericolosi. Il 41enne è stato denunciato a piede libero alla procura di Como per il porto d’armi abusivo del coltello e per la detenzione di materiali esplodenti.

I candelotti saranno fatti brillare in modo sicuro dai militari dell’Arma con il supporto dei carabinieri del nucleo artificieri di Milano.