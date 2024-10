AISM Como annuncia un nuovo appuntamento, domani sera alle 20.30 al Teatro Sociale di Como, del suo calendario eventi: lo spettacolo “The Master of Musical 2.0”, realizzato dalla compagnia teatrale Le Nuove Proposte di Cirimido, che da sempre unisce impegno artistico e sociale. Una serata di spettacolo e solidarietà a sostegno di AISM Como che contribuirà alla raccolta fondi per la ricerca.



«The Master of Musical 2.0 è una nuova versione di un nostro musical che ha riscosso molto successo in passato, rivisitata con l’aggiunta di nuovi brani musicali e la messa in scena di una live band. Lo spettacolo propone brani di musical famosi, interamente cantati e suonati dal vivo, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente che celebra i più grandi successi del mondo del musical» racconta il regista, Paolo Volonté.



Un Musical fatto di Musical: i brani tratti dal Fantasma dell’Opera, i Miserabili, Mamma mia, Cats, Rent, The Greatest Showman, Romeo e Giulietta, Dear Evan Hansen e molti altri ancora vi faranno vivere la vera magia del teatro.

Tutto il ricavato della serata sarà devoluto ad AISM Como per sostenere le attività di Sezione rivolte a persone con Sclerosi Multipla.