Un uomo 83 anni, italiano, ha perso la vita in Canton Ticino. Nel territorio di Lugano il tragico infortunio. Secondo una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 83enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese, la cui scomparsa è stata segnalata ieri, è rimasto vittima di una caduta in zona Ul Besöö. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia comunale di Lugano nonché i soccorritori del Soccorso alpino svizzero e della Rega, che non hanno potuto che constatare la morte dell’83enne, a causa dei traumi riportati, e recuperarne il corpo.