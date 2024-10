Il Ministero della Cultura ha pubblicato il BANDO PER LA DESIGNAZIONE DELLA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA PER L’ANNO 2027. Lo rende noto l’associazione Civitas.

“Il 2027 – si legge nella nota diffusa – sarà per la nostra città particolarmente importante perché vi sarà celebrato il secondo centenario della morte di Alessandro Volta. Il bando sollecita oggi l’adesione della città di Como”.

Civitas auspica che le Istituzioni cittadine non si lascino sfuggire questa opportunità e sia presto avviato un processo conforme al bando citato.

La scadenza per la “manifestazione di interesse” è fissata al 3 luglio prossimo. Per il dossier di candidatura, invece, con indicazione del progetto culturale e dell’organismo responsabile, ci sarà tempo fino al 26 settembre.

“Si tratta di una sfida impegnativa che ci aspettiamo sia raccolta e affrontata nel modo migliore” si legge infine nel comunicato.