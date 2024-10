Incidente a Senna Comasco (zona Navedano) in via Rovelli poco prima delle 15. Coinvolte un’auto e una moto guidata da un ragazzo di 17 anni. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, massima gravità. Il giovane era rimasto incastrato con le gambe sotto l’auto, per liberarlo i vigili del fuoco hanno dovuto sollevare la vettura con appositi cuscini. E’ stato poi trasferito all’ospedale Sant’Anna in codice giallo (media criticità). Rilievi e ricostruzione della dinamica affidate ai carabinieri. Strada chiusa per consentire le operazioni di soccorso.