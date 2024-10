Un 32enne algerino senza fissa dimora, ma regolare in Italia, è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri in un supermercato di via Bellinzona a Como, si sarebbe avvicinato ad una donna, sua connazionale, e avrebbe iniziato a inveire contro di lei perché mal vestita e perché indossava il velo in modo non appropriato. In pochi istanti ha dato in escandescenze e iniziando a denudarsi fino a mostrare i genitali. Due poliziotti in borghese, che si trovavano causalmente nel supermercato a fare la spesa, hanno cercato di fermarlo e l’uomo ha proseguito a inveire anche contro di loro. Nel frattempo era stato chiesto aiuto. In supporto sono arrivati i carabinieri ma il 32enne ha continuato ad opporsi. E’ stato arrestato. Oggi il processo con rito direttissimo in tribunale a Como, ha patteggiato sei mesi.