Cede parte di un muro perimetrale di un edificio a Camnago Volta in via Navedano (strada che prosegue dalla via Pannilani). Sono intervenuti gli agenti della polizia locale e si segnala la momentanea chiusura del tratto per motivi di sicurezza. Da quanto si apprende si tratterebbe di un edificio privato. Ancora da chiarire i tempi. Si consiglia di utilizzare la via Rienza come percorso alternativo.