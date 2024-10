Nuove segnalazioni, da Autostrade per l’Italia, di chiusure notturne, che in questa occasione riguardano gli svincoli di Saronno, Turate, Origgio, Uboldo e Lomazzo Nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Dalle 20 alle 21 di giovedì 24 ottobre sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in uscita per chi proviene da Lainate.

Dalle 21 di giovedì 24 alle 5 di venerdì 25 ottobre saranno chiusi lo svincolo di Turate, in entrata e in uscita e lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi arriva da Como.

Queste chiusure saranno effettuate in modalità alternata in modo da avere, a seconda della chiusura in atto, lo svincolo alternativo disponibile.

Dalle 21 di venerdì 25 alle 5 di sabato 26 ottobre saranno chiusi lo svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate, quello di Uboldo, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Como (anche in questo caso in modalità alternata). Infine, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi arriva da Nord.

Inoltre per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, con orario 21-5, saranno chiusi gli svincoli di Uboldo e di Origgio, in uscita per chi proviene da Lainate.