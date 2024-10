Como in campo venerdì sera alle 20.45 in trasferta contro il Torino. Mister Cesc Fabregas ha presentato l’incontro, spiegando che l’unico assente per infortunio, per qualche settimana, sarà il belga Ignace Van Der Brempt. Candidati alla sostituzione, Alessio Iovine o Edoardo Goldaniga. Hanno invece recuperato dai rispettivi acciacchi Alberto Dossena, Alberto Cerri e Sergi Roberto. Dall’allenatore azzurro parole di stima per i prossimi avversari: “Il Torino è una squadra fortissima, storica per la serie A. Una formazione solida con un grandissimo allenatore, Paolo Vanoli. Dovremo fare molto bene per vincere”.