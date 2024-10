Como si prepara ad ospitare la 75esima edizione della Centomiglia del Lario. L’evento di motonautica quest’anno non sarà incentrato soltanto sull’omonima gara, che si disputa domenica alle 14 con partenza dalla zona della diga foranea. Sono infatti previste le competizioni del Campionato europeo off-shore, che sono state messe in calendario nella giornata di venerdì e sabato, con la partenza sempre alle 14. Il programma, per chi vuole seguire le evoluzioni dei bolidi nel primo bacino, prevede anche le prove libere venerdì, sabato e domenica alle 10 alle 12.

L’organizzazione è a cura dello Yacht Club Como. Finora si sono iscritti complessivamente una sessantina di scafi. Tra i piloti più attesi, Serafino Barlesi, Gianpaolo Montevoci e Francois Pinelli, vincitore dell’edizione 2023.

Un compleanno importante, il 75esimo, per la Centomiglia del Lario. La prima edizione andò in scena nel 1949, il 4 settembre, sul percorso Como-Lecco-Colico-Isola Comacina-Como. La vittoria assoluta andò a Mario Marzorati con uno scafo Taroni, motorizzato Gray Marine 5000. L’albo d’oro vede presenti i più grandi nomi della storia della motonautica, a partire dal pluricampione del mondo Guido Cappellini (primo nel 1999). Figurano poi, tra gli altri, Renato Molinari, recentemente scomparso (primo nel 1968, 1972, 1975) e il compianto Stefano Casiraghi (1986). Il record di successi appartiene a Tullio Abbate, con undici affermazioni.

Limitazioni per la navigazione

Per consentire la disputa delle gare, negli orari delle competizioni nel primo bacino saranno sospese alcune corse della Navigazione Laghi ai pontili di Como, Tavernola, Cernobbio e Blevio. In sostituzione è stato predisposto un servizio navetta in bus (QUI le indicazioni della Navigazione).

Divieti e provvedimenti fino a lunedì

In città nella zona dello stadio Sinigaglia fino alle ore 12 di lunedì 28 ottobre 2024 è in vigore il divieto di transito e il divieto di sosta su entrambi i lati:



in viale Vittorio Veneto, nel tratto tra Largo Borgonovo e viale Puecher;

in viale Puecher, nel tratto tra il Monumento ai Caduti e Piazzale Somaini e in via Pietro da Breggia;

In viale Masia, nel tratto ricompreso tra viale Rosselli e piazzale Somaini.

Negli stessi tratti e periodo, in vigore il divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli compresi quelli a servizio delle persone disabili, ad eccezione dei veicoli

autorizzati dall’organizzazione della manifestazione. Organizzazione che dovrà anche garantire l’accesso ai frontisti e ai residenti coinvolti dal provvedimento.



Il transito pedonale lungo le aree giardini a lago (piazzale Somaini, viale Mafalda di Savoia, viale Puecher, aiuola posta tra il Mausoleo Voltiano e il Monumento ai Caduti e tutt’intorno a questi), nonché l’accesso al pubblico al Tempio Voltiano (negli orari di apertura) dovrà essere garantito sempre dagli addetti dell’organizzazione.