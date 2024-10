Un 33enne cittadino pavese, residente a Mandello del Lario, nel Lecchese, e già noto alla giustizia, è stato denunciato dai carabinieri di Cermenate alla Procura di Como con l’accusa di atti persecutori nei confronti della ex convivente. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe reso responsabile di continue telefonate minatorie verso la ex, arrivando anche a presentarsi davanti alla sua casa di Bregnano, dove avrebbe rivolto offese e minacce non soltanto a lei, ma anche ai suoi familiari intervenuti in sua difesa.

L’uomo, dopo gli accertamenti del caso, è stato dunque rintracciato e denunciato, come detto, dai carabinieri della Stazione di Cermenate.