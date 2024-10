Il Como 1907 ha messo in vendita i biglietti per la partita fra Como e Lazio. La partita valida per la decima giornata di serie A è in programma giovedì 31 ottobre alle 20.45 allo stadio Sinigaglia. La vendita rimarrà attiva fino al giorno gara o ad esaurimento posti disponibili. I tagliandi possono essere acquistati tramite il sito comofootball.vivaticket.it (QUI il collegamento) oppure nei punti vendita del circuito Vivaticket.

In attesa di scendere in campo sul Lario, Como e Lazio sono attese dalle sfide del nono turno. Il Como domani alle 20.45 scende in campo a Torino; la Lazio sabato alle 15 attende il Genoa. Intanto una gara di questa giornata è stata rinviata: il sindaco di Bologna ha infatti sospeso il match tra i rossoblù e il Milan, previsto per sabato alle 18 allo stadio Dall’Ara. Le previsioni annunciano forti piogge e il quartiere in cui si trova l’impianto è stato quello più colpito dall’alluvione di sabato scorso.