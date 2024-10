Un gattino è stata salvato questa mattina dai vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio. Un operatore in servizio al forno inceneritore di via Scalabrini, a Como, intento a movimentare rifiuti, ha intravisto l’animale nella fossa a circa dieci metri di profondità e ha allertato i soccorsi. I vigili del fuoco si sono calati ed hanno recuperato il gatto in salute. L’animale è stato adottato da un dipendente della struttura per poi essere portato da un veterinario.