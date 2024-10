Sei mesi di chiusura per lo scalo traghetto veicoli di Menaggio dal prossimo mese di novembre. Il motivo, importanti lavori di manutenzione straordinaria che comporteranno una lunga inagibilità. L’annuncio arriva da amministrazione provinciale e Navigazione Laghi. Per la prossima settimana è stata programmata una conferenza stampa in cui saranno illustrate le misure per cercare di limitare i disagi ai passeggeri che saranno comunque pesanti. Esattamente un anno fa lo stesso provvedimento era stato preso a Bellagio, anche in questo caso per interventi di manutenzione straordinaria.

Lavori riguarderanno anche lo scalo di Torno, che sarà chiuso – ma in questo caso per soli tre giorni – dal 28 al 30 ottobre. In questo fine settimana, infine, va ricordato che nel primo bacino è in programma la Centomiglia del Lario, con variazioni degli orari che riguardano la Navigazione e l’utilizzo, in caso di soppressione di corse, di autobus sostitutivi.