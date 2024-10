Bloccata nel traffico con il suo terzogenito che aveva fretta di nascere, una 40enne originaria di El Salvador è riuscita a raggiungere in tempo l’ospedale Valduce grazie al provvidenziale intervento della polizia stradale.

Proveniente dalla Svizzera e diretta a Como per partorire, alla dogana autostradale di Como la donna, in auto con il marito e i due figli, ha chiesto aiuto a una pattuglia della stradale.

I poliziotti hanno capito che non c’era il tempo per far arrivare un’ambulanza e hanno scortato l’auto della famigliola fino al presidio di via Dante, giusto in tempo perché il terzo figlio della coppia potesse vedere la luce in ospedale, in totale sicurezza.

La famiglia ha voluto ringraziare gli agenti della polizia di Stato per la tempestività e la professionalità dimostrata con una lettera inviata al comando della stradale di Como.