Auto fuori strada nella notte a Carugo, sulla provinciale Arosio-Canzo. Un drammatico schianto che ha coinvolto cinque ragazzi tra i 17 e i 21 anni. Un 17enne di Arosio è morto e gli altri quattro sono rimasti feriti, due in modo gravissimo.

La dinamica dell’incidente, avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri, è al vaglio dei carabinieri di Mariano Comense. Dalle prime informazioni sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti. Il ragazzo alla guida avrebbe perso il controllo della macchina, un’Audi A3, mentre percorreva la provinciale e sarebbe uscito di strada andando a schiantarsi contro un albero.

Un violento impatto, nel quale tutti i ragazzi a bordo della vettura sono rimasti feriti. A Carugo sono state inviate quattro ambulanze e le automediche del 118. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre uno dei ragazzi dalla vettura e per mettere in sicurezza il veicolo e poi la strada.

Per uno di loro, un 17enne che, secondo le prime ricostruzioni, era seduto sul sedile davanti, accanto al conducente, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il ragazzo, residente ad Arosio, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo, che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 31 ottobre.

I quattro ragazzi feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali San Gerardo di Monza, Sant’Anna di Como e Niguarda di Milano. Due di loro sarebbero in condizioni critiche, gli altri due non sarebbero invece in pericolo di vita.

Il conducente, un 21enhne egiziano residente a Carugo, è stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o altre sostanze. E’ ricoverato al Sant’Anna. Infornata la procura di Como. Il magistrato Simona De Salvo non ha ritenuto necessaria l’autopsia né il sequestro della vettura. I carabinieri stanno terminando la ricostruzione della dinamica del drammatico incidente ma sembra certo che il conducente abbia perso il controllo senza il coinvolgimento di altri veicoli.