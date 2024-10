Due comaschi coinvolti in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 6.30 a Maroggia, in Canton Ticino. Secondo una prima ricostruzione, un 21enne residente nella provincia lariana stava guidando lungo via Baldassare Longhena in direzione di Bissone. Per cause ancora da chiarire, arrivato all’altezza di una curva, avrebbe perso il controllo del veicolo scontrandosi frontalmente contro una vettura che circolava in direzione opposta. Alla guida un 56enne comasco. Dopo lo schianto il giovane ha terminato la sua corsa contro un muretto.

Sul posto, oltre agli agenti della polizia cantonale, sono intervenuti gli agenti della polizia comunale di Mendrisio, i pompieri di Melide nonché i soccorritori, che dopo aver prestato le prime cure al 21enne, lo hanno trasportato in ospedale. Secondo una prima valutazione medica, il giovane avrebbe riportato gravi ferite e sarebbe in pericolo la vita. Il 56enne invece avrebbe riportato soltanto lievi ferite.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia. Inevitabili le ripercussioni sul traffico della zona, con lunghe code che si sono protratte per oltre un’ora.