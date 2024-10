Cantù ritrova il campo amico per proseguire la sua striscia positiva, che dura da cinque turni. I brianzoli tornano dopo due trasferte consecutive davanti al pubblico di Desio. Domenica alle ore 18 i biancoblù scenderanno in campo contro la Sella Cento. I ferraresi proveranno a muovere una classifica che li vede fermi a due soli punti conquistati. Per Cantù – prima nella graduatoria alla pari con Rimini – tornerà in campo il capitano Filippo Baldi Rossi, mentre sarà assente Tyrus McGee, che si è infortunato nell’ultima trasferta a Livorno.

“Come per tutte le partite del campionato, anche questa nasconderà insidie perché, indipendentemente dagli obiettivi, ogni squadra ha i suoi motivi per provare a fare bene” ha detto alla vigilia coach Nicola Brienza, tecnico della Pallacanestro Cantù. “Per Cento venire a Desio sarà un’occasione per provare a cambiare la rotta, dopo le ultime sconfitte. Per noi invece, è un match importante per cercare di portare avanti il nostro percorso e il lavoro che stiamo facendo ogni giorno. C’è grande rispetto per gli avversari, ma c’è anche la consapevolezza che dobbiamo fare il nostro massimo possibile. Siamo in casa nostra, non bisogna abbassare la guardia, soprattutto davanti ai nostri tifosi”.

Il club brianzolo ha intanto comunicato che la gara casalinga con la JuVi Cremona, originariamente in programma domenica 24 novembre, è stata posticipata alle ore 20.30 di mercoledì 11 dicembre. Il rinvio è stato disposto a seguito della convocazione dell’atleta Joonas Riismaa con la Nazionale estone, in occasione del turno di qualificazione a EuroBaket 2025 previsto nelle stesse date del confronto con la Juvi.