Tutto è pronto per la Centomiglia del Lario di motonautica, uno dei più importanti appuntamenti in chiusura della stagione motonautica Offshore e Diporto 2024. L’evento è organizzato dallo Yacht Club Como Mila-Cvc. Oggi alle 14 si disputa la prima gara.

Sarà un evento spettacolare, soprattutto grazie ai tantissimi piloti presenti, italiani e stranieri che a Como parteciperanno al Campionato Europeo di Offshore classe 3D, alla storica Centomiglia del Lario (arrivata quest’anno alla 75esima Edizione) e alle tappe finali dei Campionati Italiani di Offshore classe 5000 e Diporto della Touring Cup.

L’Europeo Uim Offshore della 3D è in tappa unica e si svolgerà su due gare che verranno disputate oggi e domani, con inizio in entrambi i casi alle ore 14. Gli stessi equipaggi che lotteranno per il titolo continentale affronteranno anche poi domenica la storica Centomiglia del Lario (pure alle 14).

La lista degli iscritti all’Europeo 3D prevede comprende cinque equipaggi italiani: il romano del D20 Serafino Barlesi in coppia con il monegasco Tomaso Polli (equipaggio Campione Mondiale Offshore 3D in carica). Accanto a loro nelle acque lariane, anche altri quattro equipaggi azzurri: Diego Cardazzo e Gianluca Coltro (D2); Fabio Magnani e Alberto Huober (D88); Andrea e Lorenzo Bacchi (D10); Giampaolo Montavoci e Leopoldo Assi (D69). Ai nastri di partenza, ci sono poi i finlandesi Marcus Johnsson e Jussi Myllymaki (D101), il belga Francis Notschaele in equipaggio con l’azzurro Fernando De Mitri su D17 e gli svedesi Fredrik Groth Fyro e Filip Eriksson. Infine, i due equipaggi francesi: quello del còrso Francois Pinelli, che in coppia con il veneziano Saul Bubacco su D96 è il Campione Europeo 2023 della 3D, e quello del D11, con Morgan e Jean Claude Baiocchi.

La disputa di queste gare comporta ovviamente limitazioni per la Navigazione nel primo bacino. In alcuni casi è stato previsto un servizio di bus sostitutivo (QUI le informazioni). Nella zona dello stadio Sinigaglia, che ospita il paddock della gara, sono stati eliminati i parcheggi e vi sono limitazioni alla circolazione.