Una nuova buona prestazione del Como vanificata da un errore. E’ stato l’austriaco Matthias Braunöder, con un retropassaggio errato, a favorire la rete decisiva del Torino. La gara allo stadio Olimpico è terminata 1-0 per i granata, che sono tornati al successo dopo tre sconfitte consecutive e che si sono trovati con la porta inviolata dopo aver subito 11 reti negli ultimi quattro incontro.

Per i lariani uno stop di misura. Dopo un buon primo tempo, la squadra allenata da Cesc Fabregas ha subito il ritorno degli uomini di Paolo Vanoli nella ripresa. A decidere l’incontro è stato un gol di Alieu Njie a un quarto d’ora dal 90esimo, favorito da un retropassaggio errato di Braunöder (subentrato nel primo tempo a Sergi Roberto, costretto a lasciare il campo per infortunio) all’indirizzo del portiere Audero. Nel finale di gara le parate di Milinkovic-Savic hanno vanificato i tentativi di rimonta dei lariani, che avrebbero sicuramente meritato almeno il pareggio, se non qualcosa in più. Per il Como anche una traversa colpita da Nico Paz.

Prima di Como-Torino, la nona giornata di campionato è iniziata con la sfida tra Udinese e Cagliari, terminata 2-0 per la formazione friulana. In attesa delle altre sfide – tranne Bologna-Milan, rinviata – l’Udinese ha raggiunto la Juventus al terzo posto in classifica a 16 punti. Il Torino è quinto con il Milan (a quota 14). Il Como rimane fermo a 9 in 14esima posizione e nel prossimo turno attende la Lazio allo stadio Sinigaglia (giovedì 31 ottobre alle 20.45)