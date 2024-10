Con il braccialetto elettronico, viola il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Un 44enne comasco è stato arrestato dalla polizia.

L’uomo, lo scorso mese di agosto, era stato già arrestato dopo la denuncia sporta dai genitori, che, come ricostruito dagli investigatori, subivano da molto tempo i maltrattamenti del figlio. Il 44enne all’esito del processo è stato condannato e gli è stato anche applicato il divieto di avvicinamento alla casa familiare. L’obbligo era stato già violato a settembre e l’uomo era stato nuovamente arrestato dai poliziotti e gli era stato applicato anche il braccialetto elettronico.

Nella giornata di ieri, alla centrale operativa della questura di Como è scattato l’allarme che indicava agli agenti l’invasione del braccialetto elettronico nella zona rossa, l’area dove si trova l’abitazione dei genitori vietata all’uomo così come imposto dal giudice. Localizzato, il 44enne è stato raggiunto e fermato da una volante, che lo ha portato in questura e arrestato per violazione agli obblighi del provvedimento.